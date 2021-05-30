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"الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

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"الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل "الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل
دعت للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها بالاتصال على الرقم الموحّد

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عددٍ من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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