أخبار عاجلة

الملك يعهد للرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - اسماء -
ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ -
لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل -
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي -
Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية -
وفاة "ساسان" في سجون الملالي يتفاعل بـ"تصريح أمريكي مشدد" -
حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية -
مصرع 8 جنود في عملية انتحارية جنوب اليمن -
أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الإمام -
"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في 16 موقعاً بالمملكة.. خريطة "وحدات الأحوال المدنية المتنقلة" ومدتها

Print
في 16 موقعاً بالمملكة.. خريطة "وحدات الأحوال المدنية المتنقلة" ومدتها في 16 موقعاً بالمملكة.. خريطة "وحدات الأحوال المدنية المتنقلة" ومدتها
خدمات للرجال والنساء والجهات عبر مبادرتَي "موجودين" و"نأتي إليك"

في 16 موقعاً بالمملكة.. خريطة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز بللسمر التابع لإمارة منطقة عسير، ومركز ختبة بمحافظة المجاردة، ومركز يعرى بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز حبطن بمحافظة محايل عسير، ومركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، ومركز حسوة بمحافظة رجال ألمع، وذلك لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها للرجال والنساء يوم الأربعاء مقر الشؤون الصحية بمنطقة عسير لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرّمة بدأت اليوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها في محافظة ميسان لمدة أسبوع للنساء وللرجال لمدة يومين، بينما تقدم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مقر جمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء لمدة

أسبوع.

وفي منطقة الجوف، بدأت الوحدات المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الرديفة التابع لمحافظة دومة الجندل، ولمدة ثلاثة أيام، وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مقر هيئة التخصصات الطبية بمدينة الرياض لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل، الأربعاء المقبل، خدماتها للنساء في جمعية سفانة الخيرية لمدة يوم، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل

لأول مرة منذ عامين.. مزيج "برنت" يتجاوز 73 دولاراً للبرميل