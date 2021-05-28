في قبضة الشرطة.. إحالة مواطنَيْن ارتكبا جرائم سرقة وسلب للنيابة العامة

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(6) جرائم بذات النمط والسلوك بمدينة الرياض

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكبا (6) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته بمدينة الرياض.

وتمثلت تلك الجرائم في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال. وبلغت قيمة المسروقات (22.000) ريال، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة