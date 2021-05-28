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بعثة منتخب المملكة للرماية تغادر أرض الوطن إلى

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بعثة منتخب المملكة للرماية تغادر أرض الوطن إلى مصر بعثة منتخب المملكة للرماية تغادر أرض الوطن إلى
للمشاركة في المعسكر الإعدادي والبطولة العربية

بعثة منتخب المملكة للرماية تغادر أرض الوطن إلى مصر

غادرت مساء اليوم بعثة منتخب المملكة للرماية على الأطباق وأسلحة ضغط الهواء أرض الوطن، وذلك للمشاركة في المعسكر الإعدادي والبطولة العربية والتي ستقام بجمهورية العربية خلال الفترة من 1-11 يونيو الجاري.

ويترأس الوفد المشارك رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد، وجهاز إداري يضم المدير التنفيذي أحمد الشهراني، ومسفر العلياني، وفرج العتيبي، والمدربين أحمد القيسي للبندقية، ودافيدي سيكوندي للأطباق، وسونج جو لي للمسدس، وعدد 14 رامياً.

وسيمثل في منافسات البندقية ضغط الهواء الرماة مسفر العماري وحسين الحربي وفايز العنزي، وفي منافسات المسدس ضغط الهواء الرماة محمد المالكي وعطا الله العنزي وسفر الدوسري، وفي منافسات الأطباق (أبراج) الرماة الأمير سعود الحسن آل سعود وسعيد المطيري وحاتم الشمري وسعد الدوسري، وفي منافسات الأطباق (حفرة) الأمير سعود بن سلطان آل سعود ومحمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني.

من جهته أكد رئيس الاتحاد رئيس البعثة عن جاهزية الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة، مشيداً بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائماً ما يقدمون نتائج تليق بالرماية ، راجياً لهم من العلي القدير التوفيق والنجاح لتحقيق النتائج التي نصبو إليها جميعاً.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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