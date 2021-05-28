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4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

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4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية 4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الواحدة صباحًا

4 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض وحائل والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة حائل أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الرياض برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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