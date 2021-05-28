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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة
أكدت أن هذه الهجمات دليل جديد على سعي الميليشيات إلى تقويض الأمن بالمنطقة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وتفصيلًا: أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الإمارات ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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