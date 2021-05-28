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"يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين

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"يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين "يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الأولى، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون بعد غد الأحد، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية أملاً منهم في الحصول على الرخصة المهنية.

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي أعلنت سابقاً أنه ستكون في الثلاثين من الشهر الحالي (شهر مايو) نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بعد أن أدى الكثير منهم في الأشهر الماضية الاختبارين؛ اختبار التخصص والاختبار العام.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وأنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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