نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي التعاون والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء أمس الخميس.

ولدى وصول أمير الرياض كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبعد أن أخذ أمير الرياض مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي، ثم قُدم أوبريت وطني بعنوان ( درع سلمان) يعرض التضحيات التي يقدمها رجال الأمن والصحة لبلادنا وتعبير الجمهور الرياضي عن مشاعرهم وامتنانهم تجاهها.

المباراة

توّج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على التعاون في مباراة دراماتيكية.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين عقب ريمونتادا مثيرة كان بطلها تفاريس محترف الفيصلي.

بداية الأهداف كانت عن طريق لاعب التعاون توامبا في الدقيقة 15 قبل أن يضيف اللاعب كاكو هدف التقدم الثاني للفريق في الدقيقة 44.

وكان الفيصلي قد نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق عن طريق محترفه تفاريس 44 والذي أضاف أيضاً الهدف الثاني له والتعادل في شوط المباراة الثاني 60.

واختتم تفاريس الثلاثية برأسيه رائعة عند الدقيقة 93.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الفيصلي محمد النخيلان في الدقيقة 82 عقب دخوله أرضية الملعب بدقيقة واحدة حيث لعب كبديل في الدقيقة 81.

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