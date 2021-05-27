مدير تعليم "محايل عسير": التقويم الدراسي الجديد نقلة نوعية ومنافس عالمياً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة

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قال إنه يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

أكد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، أنه بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة ننطلق نحو تعليم ينافس العالم المتقدم، ويفي بمتطلبات هذا العصر الذي يستقي نهضته وتطوره من ممارسات التعليم المتجدد ليضع الأمل في هذا الجيل الطموح المتطلع إلى كل جديد، والمتكيف مع جميع الظروف المحيطة في عصر الاختراع والابتكار، عصر التنافس بالعقول.

وأضاف: "من هنا تأتي إطلالة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يوم الأربعاء لإعلان التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام لتسجل صفحة ناصعة في تاريخ التعليم في هذا الوطن".

وأردف بأنه "من هذا المنطلق أكد أهمية احتياج نظام التعليم الحالي إلى تطوير حقيقي وعميق، متضمناً تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات معتبرا تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطويرلمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ليستمر أبناء وبنات هذا الوطن في رحلتهم التعليمية المختلفة والمتجددة لهذا العام في ثلاثة فصول دراسية انطلاقا نحو التطوير للنظام التعليمي من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي والموارد التعليمية ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم".

وتابع: "أفاد وزيرالتعليم أن التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي من ثلاثة عشر أسبوعاً، لافتاً إلى أن التقويم الدراسي الجديد يتضمن اثنتي عشرة إجازة أثناء العام الدراسي، حيث يشمل كل فصل دراسي إجازات نهاية أسبوع مطولة، كذلك إجازة بين كل فصل وأخر كما سيتم تضمين مواد جديدة وتطويرالمناهج وتقديم تدريس مواد أخرى بناءً على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي".

وواصل قائلا: "سيستثمر أبناؤنا وبناتنا بكل جد خلال هذه الفترة ما ينمي فيهم حب الاطلاع ويخلق في سلوكهم حب العمل في وقت وجيز والقضاء على الجمود والرتابة أثناء الفصل الدراسي الواحد وسيستمرون في ثلاثة فصول دراسية مع حراك دائم بمستوى عال من الوعي والثقة في قرارات وخطط هذه القيادة الموفقة بإذن الله التي تقودهم إلى مستويات النجاح وعالم الفلاح في هذه الحياة ومنافساتها".

وتابع: "ختاما نحمد الله تعالى على ما نجده من دعم ورعاية لجميع منسوبي بيئات التعليم المتطورة والمتجددة في هذا الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله وما نلمسه من متابعة جادة وتحفيز مستمر من سمو أمير المنطقة حفظه الله ، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي وزير التعليم على ما يبذله من جهود للارتقاء بمستويات العمل التعليمي وتطويره وفق توجهات رؤية الوطن 2030 الطموحة. وأسأل الله أن يوفق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فهم محور العمل وتتويجه".تعليم محايل عسير وزارة التعليم محايل عسير