الخارجية الأمريكية: لا نية لدينا لتطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا نرى فيه شريكا

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جي بي سي نيوز :- علق مسؤول في الخارجية الأمريكية، على الانتخابات الرئاسية السورية التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، وتحدث عن إمكانية التطبيع مع النظام السوري.

وقال المسؤول: “الأسد تعامل مع شعبه بوحشية، ومن الصعب النظر في تطبيع العلاقات معه”، مضيفاً “ندعو كل الحكومات التي تنوي التطبيع مع سوريا أن تفكر بالطريقة التي تعامل بها الأسد مع شعبه”.

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وتابع حديثه: “يجب التركيز على محاسبة النظام السوري بدل التطبيع معه”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “رفض محاولة الأسد الحصول على الشرعية”، قائلاً: “الانتخابات السورية ليست حرة ولا نزيهة”.

وبحسب المسؤول في الخارجية الأمريكية، فإن حظوظ منافسي بشار الأسد في الفوز بالانتخابات تبلغ “صفراً”.

وعلى صعيدٍ متصل، ذكر المسؤول أن “الجيش الأمريكي ليس موجوداً في سوريا لحماية النفط أو للاستفادة منه”، مشيراً إلى أن مهمة القوات الأمريكية في سوريا لن تتغير في المستقبل.

وكالات