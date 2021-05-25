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.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
من خلال مقطع حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطن في حائل؛ قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ مسيئة، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على خمسة مقيمين من الجنسية السورية بالرياض، يعتدون بالضرب على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يتباهى أحدهما بتعاطي المخدرات وإطلاق النار داخل حي سكني، وتوثيق ذلك، ونشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما امتهن الآخر حيازة المخدرات وترويجها.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطن في جازان؛ يُطلق أعيرة نارية في الهواء معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي جازان أورد الفيديو القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ارتكبا جريمة سرقة لعدد من الأغنام.

وفي الرياض تضمن الفيديو القبض على مواطن؛ قام بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات، والهروب من الموقع، ودهسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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