"التجارة" تدعو المسجلين في "معروف" لإصدار وثيقة العمل الحر إلكترونيًا

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ممن ليس لديهم سجلات تجارية بهدف تعزيز موثوقية تعاملاتهم الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة عن ضرورة قيام الممارسين للتجارة الالكترونية المسجلين في منصة "معروف" الالكترونية ممن ليس لديهم سجلات تجارية بإصدار وثيقة العمل الحر المجانية الكترونيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الالكترونية .

وتفصيلا، ياتي ذلك في اطار تكامل الجهود بين الوزارتين وتوفير خيارات اوسع لممارسي التجارة الالكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين .

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان وثيقة العمل الحر تصدر مجانا وتهدف الى توثيق الاعمال والاستفادة من المميزات والخدمات ولا يترتب على اصدارها اي تبعات على برنامج الدعم .

وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها ، أبرزها: فتح حساب بنكي "تجاري"، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل عبر بنك التنمية الاجتماعية والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية ويمكن إصداراها بشكل الكتروني من خلال: https://freelance.sa/ecommerce