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"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات ‏خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254‏

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"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات ‏خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254‏ "بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات ‏خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254‏
شدد على أنه يجب إجراء انتخابات حرة ‏ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة

أدانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات ‏خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربين عن دعم بلدانهم ‏لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين ‏أدانوا العملية الانتخابية، ووصفوها بأنها غير شرعية.‏
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية تلك الدول بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا.‏
وأوضح البيان، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستُجرى غدًا 26 مايو لن تكون حرة ‏ولا نزيهة.
وشدد على أنه كما هو موضح في قرار مجلس الأمن، يجب إجراء انتخابات حرة ‏ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ‏
وأكد ضرورة السماح لجميع السوريين بالمشاركة، من النازحين السوريين واللاجئين وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة.
وحث البيان، المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قِبل نظام الأسد ‏لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في ‏العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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