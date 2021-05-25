"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات ‏خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254‏

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شدد على أنه يجب إجراء انتخابات حرة ‏ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة

أدانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات ‏خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربين عن دعم بلدانهم ‏لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين ‏أدانوا العملية الانتخابية، ووصفوها بأنها غير شرعية.‏

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية تلك الدول بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا.‏

وأوضح البيان، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستُجرى غدًا 26 مايو لن تكون حرة ‏ولا نزيهة.

وشدد على أنه كما هو موضح في قرار مجلس الأمن، يجب إجراء انتخابات حرة ‏ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ‏

وأكد ضرورة السماح لجميع السوريين بالمشاركة، من النازحين السوريين واللاجئين وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة.

وحث البيان، المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قِبل نظام الأسد ‏لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في ‏العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.‏