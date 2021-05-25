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رسميا: ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

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رسميا: ريال مدريد يمدد عقد مودريتش رسميا: ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش مدد عقده لعام واحد حتى جوان 2022.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد مودريتش الشهر المقبل لكنه وقع على عقد جديد مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وكتب اللاعب البالغ عمره 35 عاما على تويتر "أنا فخور وسعيد بمواصلة ارتداء قميص أفضل ناد في العالم".


وكان مودريتش، المنضم إلى الريال من توتنهام هوتسبير في 2012 مقابل حوالي 40 مليون يورو، من أفضل لاعبي الفريق الملكي بصفة عامة خلال هذا الموسم المحبط، الذي شهد فقدان "الميرينغي" لقب الدوري الإسباني لمصلحة جاره أتلتيكو مدريد والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وكان مودريتش، الذي سيقود كرواتيا في بطولة أوروبا الشهر المقبل، ضمن عدة لاعبين بارزين في الريال تنتهي عقودهم الشهر المقبل.

ومن المرجح أن يرحل الجناح لوكاس فاسكيز، والقائد سيرخيو راموس دون مقابل في حال عدم تمديد عقديهما قبل 30 جوان المقبل.

المصدر: وكالات

كوورة

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