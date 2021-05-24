أخبار عاجلة

اتفاقية بين "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"موزيلا".. كيف ستؤثر على الإنترنت؟ -
حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب وشاحنة يخلف 12 إصابة في الرياض -
هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "العليا للفيروسات" تكشف خطورة أعراض كورونا الجديدة

Print
مصر.. "العليا للفيروسات" تكشف خطورة أعراض كورونا الجديدة .. "العليا للفيروسات" تكشف خطورة أعراض كورونا الجديدة
أكدت أنها تصيب مختلف أجهزة الجسم وليس الجهاز التنفسي فقط

مصر..

كشفت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في ، وجيدة أنور، الاثنين، خطورة أعراض الجديدة، وفق اليوم.

وتفصيلاً، قالت "أنور" في مداخلة تلفزيونية، إن "أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الأولى كانت تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة والسعال ووجع الصدر، ولكن الأعراض الحالية تغيرت ولا تشمل ارتفاعًا في درجات الحرارة ويشعر المصاب بآلام في الجسم والظهر والشعور بالدوخة".

وأضافت: "لاحظنا أعراضًا جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة"، موضحة أن "بعضهم قد يصاب بفيروس كورونا وتظهر عليه أعراض مختلفة تصيب مختلف أجهزة الجسم وليس الجهاز التنفسي فقط".

وأكدت، أن "فيروس كورونا مرض غريب وأعراضه غير متوقعة، ولا أمان إلا بالوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية، والتقديم لـتلقي لقاح كورونا"، مشيرًا إلى أن "متلقي لقاح كورونا يكون محميًا من التعرض للأعراض الشديدة من جراء الإصابة، ولكن قد يُصاب الفرد بفيروس كورونا حتى مع الحصول على اللقاح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة