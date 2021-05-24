أخبار عاجلة

9 وفيات و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من أجل إعداد الكوادر الرياضية الوطنية.. إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية

Print
من أجل إعداد الكوادر الرياضية الوطنية.. إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية من أجل إعداد الكوادر الرياضية الوطنية.. إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية
تُعنى بالتعليم والثقافة ونشر المعرفة والحركة الأولمبية

من أجل إعداد الكوادر الرياضية الوطنية.. إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية

أقرَّت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية في اجتماعها الأخير الذي عُقد مساء أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إعادة تفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، وعضوية: الدكتور خالد المزيني، وعلي الشعيلان، وعبدالله حماد، والدكتورة مزنة المرزوقي، وعبدالعزيز العنزي، وشيماء الحصيني، وعلي عون آل زايد رئيسًا تنفيذيًّا للأكاديمية.

وتُعنى الأكاديمية بالتعليم والثقافة الأولمبية، ونشر المعرفة والحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق الرؤية الأولمبية على المستويَيْن المحلي والإقليمي، وتطبيق الميثاق الأولمبي، واحترام العلاقة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإعداد الكوادر الرياضية الوطنية، وتطوير كفاءاتهم، والرقي بطموحاتهم المستقبلية، وتأهيلهم لقيادة المؤسسات الرياضية في الجانب الفني والإداري.

يُذكر أن الأكاديمية الأولمبية السعودية هي عضو بالأكاديمية الأولمبية الدولية التي تتخذ مدينة أولمبيا باليونان (مهد الألعاب الأولمبية) مقرًّا لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟