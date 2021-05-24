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"تركي آل الشيخ" ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري

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"تركي آل الشيخ" ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري "تركي آل الشيخ" ينقل تحيات القيادة للرئيس المصري
"": الشراكة بين والمملكة إستراتيجية وبناءة على جميع المستويات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.
ونقل آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للرئيس المصري.
وأكد الرئيس المصري من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين في البلدين الشقيقين تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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