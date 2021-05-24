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"عباس" و"شكري" بحثا سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بوقف الممارسات التي تقوّض السلام وتؤجج العنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "شكري" اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وبحثا سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن "عباس" و"شكري" بحثا أيضا سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.