"الصحة" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية المراجعين الداخليين

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لتبادل الخبرات في مجال المخاطر والحوكمة والالتزام

‬ شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وسُبل التعاون لتطوير برامج مشتركة وتبادل الخبرات في مجال المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة والالتزام، إضافة إلى تقديم الدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية في مجال المراجعة الداخلية.

وتتضمن الأهداف كذلك، تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية ومنسوبي المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي في البحوث المشتركة المرتبطة بالمجالات المهنية للمراجعة الداخلية بما يدعم المهنيين العاملين في المنظومة الرقابية في القطاع الصحي.

يُذكر أن المذكرة تتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للمراجعة الداخلية التي تنظمها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المعرفي بمهام ومسؤوليات المراجعين الداخليين وتعزيز الرقابة الذاتية بما يحقق الأهداف ويسهم في رفع مستوى الأداء ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة.