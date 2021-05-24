أخبار عاجلة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تحرّر 820 مخالفة لمنشآت تجارية الأسبوع الماضي

Print
"التجارة" تحرّر 820 مخالفة لمنشآت تجارية الأسبوع الماضي "التجارة" تحرّر 820 مخالفة لمنشآت تجارية الأسبوع الماضي
في جميع المناطق.. لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

حرّرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 821 مخالفة فورية، خلال زياراتهم التفتيشية، الأسبوع الماضي، لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

ونفذت الوزارة 24.172 زيارة تفتيشية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتضمنت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وأكدت "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

جدير بالذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة