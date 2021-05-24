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خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز

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بالإضافة إلى عدد من ضباط ومنسوبي الرئاسة

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

كما منح -أيده الله- نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، عدداً من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس الحرس الملكي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هذا التشريف، وسيكون هذا التكريم مصدر فخر واعتزاز وحافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن وتكريمًا لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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