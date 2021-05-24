أخبار عاجلة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة -
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران

Print
"الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران "الطاقة الذرية" تمدد اتفاق مراقبة المنشآت النووية مع إيران
يستمر لمدة شهر وتم دون شروط من طهران

مددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران اتفاق مراقبة المنشآت النووية شهراً إضافياً، بحسب ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم (الاثنين).

وأوضح "غروسي" في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق على التمديد الذي ينتهي في يونيو المقبل تم دون شروط من الجانب الإيراني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفق عليها ستبقى على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021.

من ناحيته، ذكر مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.

وأشار إلى أن "بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، وبيانات الشهر المقبل ستظل لدى إيران وفقاً للاتفاق".الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة