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"الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا

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"الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا "الصحة العالمية": 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء كورونا
وقف العاملون في المجال بأنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الاثنين أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت".

وأضاف: "أصيب العديد منهم بينما تسجيل (الحالات رسمياً) قليل، نقدّر بأن 115 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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