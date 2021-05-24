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"الفيصل" يدشّن معرض مشاريع المنطقة الرقمي.. الأربعاء المقبل بجدة
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السبت 05 يونيو 2021 05:08 مساءً
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً
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السبت 05 يونيو 2021 04:52 مساءً
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"
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السبت 05 يونيو 2021 04:52 مساءً
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة
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السبت 05 يونيو 2021 04:52 مساءً
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن
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السبت 05 يونيو 2021 04:21 مساءً
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي
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السبت 05 يونيو 2021 04:21 مساءً
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
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مخاوف على سلامة المترجمين الأفغان والعراقيين مع انسحاب القوات الأمريكية.. كيف يعيشون؟
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الاثنين 24 مايو 2021 01:04 مساءً
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