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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 16 مسجدًا في 5 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 16 مسجدًا في 5 مناطق "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح 16 مسجدًا في 5 مناطق
بعد تعقيمها وتجهيزها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 16 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في خمس مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام، إلى 1326 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و6 مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة والباحة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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