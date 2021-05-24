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.. هل تَوَقّع سمير غانم وفاته قبل دخوله المستشفى؟

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بالفيديو.. هل تَوَقّع سمير غانم وفاته قبل دخوله المستشفى؟ .. هل تَوَقّع سمير غانم وفاته قبل دخوله المستشفى؟
في آخر رسالة صوتية: هذا ما قاله عن بلوغه رمضان

بالفيديو.. هل تَوَقّع سمير غانم وفاته قبل دخوله المستشفى؟

نشرت صحيفة مصرية يضم تسجيلًا صوتيًّا للممثل المصري الراحل، سمير غانم، كان قد سجله قبل وفاته يوم الخميس الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية: إن الرسالة الصوتية أرسلها الممثل لصديقه الشاعر إسلام خليل، مع بداية شهر أبريل الماضي، قبل دخوله مستشفى في القاهرة جراء متاعب في الكلى وإصابته بالفيروس.

وتَوقع غانم في التسجيل، وفاته وعدم بلوغه شهر رمضان قائلًا: "بالنسبة لرمضان السنة دي (هذه السنة) مش متأكد إنه جاي (أنه سيأتي) مش عارف، معنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة (لديّ متاعب صحية)؛ بس هطلع ضيف شرف مع دنيا (ابنته الممثلة دنيا سمير غانم) في حلقة".

كان الممثل قد نُقل للمستشفى في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وظل فيها حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عامًا؛ حسب موقع "الحرة".

وأعلنت إصابة "غانم" بالفيروس في الـ30 من أبريل؛ حيث تم نقله إلى المستشفى مع زوجته الممثلة دلال عبدالعزيز، التي أثبتت الفحوصات إصابتها أيضًا بكورونا.

واستمرت حالة "غانم" بالتدهور منذ ذلك الحين؛ حيث عانى من خلل في وظائف الكلى، ونُقِل على إثرها لغرفة العناية الفائقة.

وسادت حالة من الجدل والخوف في عقب تصريح شقيق الممثل الكوميدي، بأن الأخير توفي بالفطر الأسود، بعد إصابته بفيروس كورونا. الممثل المصري الراحل سمير غانم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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