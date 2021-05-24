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بودكاست "متمم" يستضيف محافظ هيئة عقارات الدولة

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تتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس الهيئة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030

بودكاست

يستضيف بودكاست "متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء يوم غد الثلاثاء، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، في حلقة بعنوان "منظومة عقارات الدولة في إطار رؤية المملكة 2030".

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية 2030، وملامح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما تتطرق إلى أبرز الممكنات التي تساهم في المحافظة على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، وطلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، إضافة إلى الحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست "متمم" هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي:

http://ow.ly/ClWU50DCh7u

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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