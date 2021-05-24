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"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم

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"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم "الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم
عبر منظومة "جدارة" على موقع الوزارة بداية من 25 شوال

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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