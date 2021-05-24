حادث تحطم "تلفريك إيطاليا".. 5 إسرائيليين بين الـ14 قتيلًا

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سقط من ارتفاع 15م قبل أن يتدحرج على منحدر ويصطدم بشجرة

لَقِيَ 14 شخصًا مصرعهم، بينهم 5 إسرائيليين، وأصيب طفل بجروح خطرة وحالته حرجة جدًّا، بعد تحطم عربة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في بييمونتي بشمال إيطاليا على ضفاف بحيرة مادغوري أمس الأحد.

وأصيب في الحادث طفلان (9 و5 أعوام)، نُقِلَا إلى تورينو للعلاج، وقضى الأول متأثرًا بجروحه؛ في حين يرقد الثاني في المستشفى بين الحياة والموت، ويعاني من صدمة في الرأس وكسور في الساقين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفق "فرانس برس": إن 5 إسرائيليين قُتلوا في الحادث، هم زوجان وطفل يقيمون في إيطاليا، وزوجان يقيمان في إسرائيل؛ مشيرة إلى أن الطفل الراقد حاليًا في المستشفى بين الحياة والموت، هو ابن الزوجين الأخيرين.

وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي عن "الألم العميق".

ووقع الحادث على بُعد مئة متر من أعلى محطة للتلفريك حسب بيان لوزارة البنى التحتية. وقد يكون سببه انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة؛ مما أدى إلى سقوط العربة، التي كان على متنها 15 شخصًا.

واستُبعدت فرضية الحمل الزائد منذ البداية؛ إذ يمكن لهذه المقصورات استيعاب أكثر من 35 راكبًا. وقال مسؤول عن الدرك: إن العربة سقطت من ارتفاع 15 مترًا قبل أن تتدحرج على جزء من المنحدر، وتصطدم بشجرة.

ويربط التلفريك السياحي -في رحلة تستغرق 20 دقيقة- قرية ستريزا بجبل موتاروني (1500 متر)، المطل على بحيرة مادجوري، وجبال الألب.

وأعرَبَ رئيس منطقة بييمونتي "ألبرتو سيريو" عن صدمته؛ مشددًا على "أنها مأساة هائلة"، وفتحت النيابة العامة في ميلانو تحقيقًا حول "القتل غير العمد والإصابة عن طريق الإهمال". وأغلق التلفريك بين 2014 و2016 للصيانة.

من جهته عبّر جوفاني توتي رئيس مقاطعة ليغوريا المجاورة لبييمونتي، عن أسفه لهذه "المأساة العبثية" في وقت بدأت فيه إيطاليا تستمتع بإزالة إجراءات الإغلاق بعد أشهر من القيود الصحية جراء الجائحة.

وأضاف "توتي": "كان يوم الأحد هذا مع إعادة فتح المنشأة، يحمل الكثير من الآمال".

وفي تغريدة، أعرَبَ شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في رسالة، عن "أعمق التعازي للعائلات والأصدقاء الذين فقدوا عزيزًا في هذا الحادث المأساوي".

وعرفت أوروبا في السنوات الخمسين الأخيرة عدة حوادث تلفريك قاتلة؛ كان آخرها في 5 سبتمبر 2005 عندما سقطت كتلة إسمنتية من 800 كيلوغرام من مروحية كانت تنقلها، على عربة تلفريك قُرب سولدن في منطقة تيرول النمسوية؛ مما أدى إلى مقتل 9 متزلجين ألمان.

وفي إيطاليا وقع حادث في 3 فبراير 1998، عندما تسببت طائرة عسكرية أمريكية في قطع سلك تلفريك في محطة تزلج بجبال دولوميتي؛ مما أدى إلى مقتل 20 راكبًا.

وفي 1976 في منطقة كافاليزي؛ أدى انقطاع سلك أيضًا إلى تحطم عربة ومقتل 42 راكبًا.