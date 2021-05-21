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شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

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شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة

شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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