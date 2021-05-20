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إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة

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إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة
عقب 1584 جولة رقابية نفّذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

إغلاق 17 منشأة تجارية ورصد 82 مخالفة بالشرقية خلال 24 ساعة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1584 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتَج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 82 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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