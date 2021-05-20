أخبار عاجلة

الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع -
أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية -
غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج -
رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات -
إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. أحمد حلمى ومنى زكى يدعمان ابنتهما.. وتطورات ساسى مع الزمالك -
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف -
"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة نجران تُنجز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بتكلفة 4.909.278 ريالًا

Print
تَضَمّنت مسطحات خضراء وملاعب ومشايات وألعابًا للأطفال ومظلات خشبية

أمانة نجران تُنجز مشروع حديقة الملك عبدالعزيز بتكلفة 4.909.278 ريالًا

أنهت أمانة منطقة نجران إنجاز أعمال مشروع حديقة الملك عبدالعزيز شرق مدينة نجران، على مساحة 36312 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ" 4.909.278" ريالًا.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي، أن الأمانة تولي مشروعات أنسنة المدن والمنتزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة، اهتمامًا كبيرًا؛ لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها الأمانة بما يعزز دورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يُذكر أن أعمال المشروع تضمنت مسطحات خضراء وملاعب ومشايات وألعابًا للأطفال ومظلات خشبية ومقاعد خرسانية وأرضيات مطاطية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع

الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع

أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية

أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية

غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج

غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج

رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات

رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات