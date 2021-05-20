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لصحة طفلك.. 4  فوائد مذهلة لـ"السلمون" لا غنى عنها

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لصحة طفلك.. 4  فوائد مذهلة لـ"السلمون" لا غنى عنها لصحة طفلك.. 4  فوائد مذهلة لـ"السلمون" لا غنى عنها
يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالأسماك الأخرى

لصحة طفلك.. 4  فوائد مذهلة لـ

من المعروف عن الأسماك أنها من الأطعمة الرئيسية المهمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ومن أنواعها الأكثر أهمية لصحة طفلك هو السلمون، حيث يحتوي السلمون على نسبة عالية من البروتين عند مقارنته بأنواع الأسماك الأخرى، ويضم عدداً من المعادن والفيتامينات ليكون خياراً غذائياً جيداً للأطفال الرضع عندما يبلغون من العمر 6 أشهر.

ويحتوي السلمون على البوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب 12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية، طبقاً لتقرير نشر في «Dr healthbenefits».

وأهم فوائد السلمون للأطفال ما يلي بحسب ما نقلته اليوم صحيفة القبس الكويتية:

1- يحسن تنمية دماغ الأطفال

الأسماك نفسها وجبة طبيعية لتقوية دماغ الأطفال، لأنها تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 والمعادن وفيتامين ب، الذي يلعب دوراً في الحفاظ على صحة الدماغ، كما أنه يحتوي على فيتامين ب 6 والأحماض الأمينية والبروتينات المفيدة للدماغ، والثلاثة لهم دور كبير في المساعدة على زيادة مستوى الذكاء.

2- مغذٍّ لصحة العين

السلمون يحتوي على فيتامين أ لدعم صحة العين، حيث يعمل على الحفاظ على صحة عين طفلك بشكل أفضل، كما أنه يحتوي على فيتامينات DHA و AHA الذي يعمل على تحسين الرؤية والأعصاب الأخرى لدى الأطفال.

3- الوقاية من الأمراض

المحتوى الغذائي في سمك السلمون قادر على جعل جسم الطفل أقوى ضد الأمراض المختلفة، حيث يمكن للأحماض الأمينية الموجودة في السلمون أن تحافظ بالفعل على صحة الجهاز الهضمي وليس ذلك فحسب، بل أن إعطاء السلمون للأطفال، يمكن أن يحافظ في الواقع على صحة قلب الطفل لتجنب العديد من الأمراض، مثل التهاب المفاصل والقلب والأوعية الدموية والسكري.

ويمكن للعناصر الغذائية الموجودة في السلمون الحماية من أمراض القلب وخفض خطر انسداد الشرايين في القلب، بسبب المحتوى الجيد من سمك السلمون.

4- مفيد للبشرة والشعر

إعطاء طفلك سمك السلمون في قائمة الوجبات الصلبة، يمكن أن يحافظ على بشرة الطفل صحية وأكثر حماية ضد العديد من الأمراض الجلدية، حيث يمكن لمحتوى الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في السلمون، كما أنه يحفز الجلد على الاحتفاظ بالماء ويجعل بشرة الطفل أكثر نعومة ورطوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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