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امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

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امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو امكانية غياب فيراتي عن تشكيلة ايطاليا في منافسات اليورو

سيغيب لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع لإصابته بركبته، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء، ما يهدد مشاركته في بطولة أوروبا "يورو 2020" للمنتخبات الصيف المقبل.


وتعرض فيراتي لإصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال التمارين، وتبدو ضئيلة احتمالات عودته قبل مباراة إيطاليا وتركيا في 11 جوان المقبل في روما.

وغاب اللاعب الإيطالي عن تعادل فريقه الأخير مع رين في الدوري المحلي، لتتضاءل فرصة احتفاظه بلقبه أمام ليل المتصدر. كما أن فريق العاصمة ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، لخسارته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي.

ويغيب ابن الثامنة والعشرين عن مباراتي فريقه المتبقيتين في الدوري ضد رينس وبريست بالإضافة إلى نصف نهائي الكأس الأربعاء ضد مونبلييه. 

فيراتي الذي ترك معسكر بلاده في آذار/مارس الماضي لإصابة بفخذه الأيسر وأصيب بفيروس كورونا، كان قد غاب عن بطولة أوروبا 2016 بسبب الإصابة أيضا، فيما غابت بلاده عن نهائيات مونديال 2018.

وتلعب إيطاليا في مجموعة تضم تركيا وسويسرا وويلز.

وكالات

كوورة

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