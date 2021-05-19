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شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري

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شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري

دخل قائد ، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في مناوشات مع جماهير الأهلي، خلال مباراة جمعت الفريقين، أمس الاثنين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك، استبدال "شيكابالا" في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب، أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من المنتمين للأهلي، صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك، ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ"المستفزة وغير لائقة"، حيث أشار لهم صوب حذائه.


وربما تتسبب هذه الواقعة في توقيع عقوبة على "شيكابالا" من جانب اتحاد الكرة المصري.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن غريمه ووصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: وكالات

كوورة

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