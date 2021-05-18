19 وفاة و 1174 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (1174) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (726,432) حالة.
• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9295) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.94%)، مقارنة مع (3.54%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (29,802) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,001,979) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1220) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (706,408) حالات.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,729) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (95) حالة، فيما غادرت (127) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (654) حالة.
• القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 487 في محافظة العاصمة عمّان.
- 147 في محافظة إربد، منها 32 في الرمثا.
- 131 في محافظة الزرقاء.
- 96 في محافظة معان، منها 9 في البترا.
- 64 في محافظة البلقاء.
- 64 في محافظة المفرق.
- 58 في محافظة الكرك.
- 46 في محافظة عجلون.
- 29 في محافظة جرش.
- 19 في محافظة العقبة.
- 19 في محافظة مأدبا.
- 14 في محافظة الطفيلة.