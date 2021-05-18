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"الحجرف" يطالب وزير الخارجية اللبناني باعتذار رسمي بحق دول مجلس التعاون و""

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"الحجرف" يطالب وزير الخارجية اللبناني باعتذار رسمي بحق دول مجلس التعاون و"السعودية" "الحجرف" يطالب وزير الخارجية اللبناني باعتذار رسمي بحق دول مجلس التعاون و""
استنكر ما ورد في تصريحات "وهبة" من إساءات مشينة وغير مقبولة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية .

وأكد "الحجرف" على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.


وطالب "الحجرف" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها؛ نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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