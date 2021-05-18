"صحة الشرقية" تنفّذ مبادرة "عودة سالمة" للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد

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حثت على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام وتطبيق التباعد

نفّذت "صحة الشرقية" مبادرة تحفيزية بعنوان "عودة سالمة" للعاملين بجسر الملك فهد وتوعية المسافرين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وأمانة المنطقة الشرقية، بالتزامن مع قرار السماح بالسفر.

وشملت المبادرة تحفيز العاملين بالجسر من خلال توزيع الهدايا وأيضًا توعية المسافرين من خلال المسارات المختلفة بالجسر، والحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي والأسطح، وتجنب الزحام، وتطبيق التباعد الاجتماعي لسفر آمن وتجنب الإصابة بالفيروس.