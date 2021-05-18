أخبار عاجلة

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى" -
بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر -
وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك -
ما قبل الاعتقال.. حكومة "أردوغان" تلوح بتجريد 11 نائبًا من حصانتهم! -
الفريق الركن تركي بن بندر يستقبل قائد القوات الجوية لدولة الإمارات -
"الجالوق" يشيد بما تضمنه لقاء وزير التعليم حول المشروع التطويري الكبير -
ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحريري يرد على "شربل": "عبث وتهور".. هل تقدمون شهادات حسن سلوك لجهات معينة؟

Print
الحريري يرد على "شربل": "عبث وتهور".. هل تقدمون شهادات حسن سلوك لجهات معينة؟ الحريري يرد على "شربل": "عبث وتهور".. هل تقدمون شهادات حسن سلوك لجهات معينة؟
قال: معظم اللبنانيين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج ويرفضون الإساءة

الحريري يرد على

وجّه رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، الثلاثاء، رداً مختصراً، ولاذعاً، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ونشر الحريري، على حسابه بمنصة تويتر تغريدات علّق خلالها على تصريحات شربل وهبي، لقناة "الحرة"، معتبراً خلالها أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".

وأشار الحريري، إلى أن تصريحات وهبي جاءت: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".

وأوضح رئيس الوزراء المكلّف، أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت في أوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".

وتابع: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله

"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله

بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان

بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان

الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين

الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"

اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين"