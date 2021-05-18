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طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق

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طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق
تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط

طقس الثلاثاء.. رياح سطحية وسحب رعدية بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاءٍ من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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