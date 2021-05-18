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الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

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الرحلة استغرقت 15 ساعة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود – حفظه الله - قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية .

وتفصيلاً، وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة لمكافحة انتشار (كوفيد 19).

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس -ولله الحمد-.

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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