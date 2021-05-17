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الاحتلال يدعو المستوطنين عند الحدود مع الأردن إلى البقاء في منازلهم

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الاحتلال يدعو المستوطنين عند الحدود مع الأردن إلى البقاء في منازلهم الاحتلال يدعو المستوطنين عند الحدود مع الأردن إلى البقاء في منازلهم

جي بي سي نيوز :- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإسرائيلية دعت المستوطنين في منطقة وادي الينابيع إلى البقاء في منازلهم إثر الاشتباه بحدوث تسلل على الحدود الأردنية.

وأشارت تقارير أولية إلى الاشتباه في حدوث تسلل بقرية روبين في منطقة وادي الينابيع في غور الأردن، حيث كشفت عمليات المسح عن آثار ثلاثة أشخاص عبروا الحدود، فضلا عن اختراق في السياج.

وكان موقع "روتر نت" الإسرائيلي أفاد في وقت سابق الاثنين عن تخوف من "تسلل ثلاثة أردنيين إلى مستوطنة بيت يوسف القريبة من بيسان".

كما قال المحلل العسكري في موقع "والا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إن الجيش الإسرائيلي رصد ليلا اقتراب عدد من اللبنانيين من السياج الفاصل فأطلق النار لإبعادهم.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

جي بي سي نيوز

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