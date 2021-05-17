أخبار عاجلة

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة -
مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر" -
كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر -
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

Print
مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

مطار الأمير سلطان بتبوك يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة

شهد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وجاء إنهاء إجراءات السفر للمواطنين لمن توافرت فيهم الشروط المتمثلة في أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافياً منذ أقل من ستة أشهر حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيِّنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة

مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"

مرور الطائف يضبط مفحط تربة: "عرَّض حياته والآخرين للخطر"

كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر

كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية