بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني

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بعد نقاش حاد وتبادل الإتهامات

كشف فيديو غريب من تلفزيون أوكراني عن مشاجرة ومضاربة بالأيدي وباللكمات بين سياسيين خلال أحد برامج التوك شو التلفزيونية.

ويظهر فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، يهاجم نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى التدخل وفض المضاربة وتهدئة الرجلين قبل أن يغادر أحدهما المكان.