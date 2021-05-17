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النفط تستقر و"برنت" عند 68.68 دولار للبرميل

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أسعار النفط تستقر و"برنت" عند 68.68 دولار للبرميل النفط تستقر و"برنت" عند 68.68 دولار للبرميل
وسط تفاؤل بشأن ارتفاع استهلاك الوقود مع انتعاش الطلب

أسعار النفط تستقر و

استقرت النفط خلال تداولات الإثنين، في ظل التفاؤل بشأن ارتفاع استهلاك الوقود مع انتعاش الطلب في بعض المناطق الرئيسة، رغم استمرار تزايد حالات الإصابة بالوباء في بعض الدول منها الهند.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو عند 68.68 دولار للبرميل، في الساعة 09:48 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود الخام الأمريكي عند 65.40 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت الجمعة بنسبة 2.4% مسجلة مكاسب أسبوعية.

هذا وتتجه إمدادات البنزين في محطات الضخ بالولايات المتحدة للعودة إلى طبيعتها عقب إعادة تشغيل الشركة المشغلة لأكبر خط أنابيب في البلاد "كولونيال بابيبلاين"، على الرغم من أن اضطرابات الوقود قد تستمر لأسابيع في أجزاءٍ من شرق الولايات المتحدة وجنوبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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