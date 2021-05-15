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"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها

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في الجولة 27 من دوري المحترفين

كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

الفيصلي أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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