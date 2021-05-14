واشنطن: نراقب عن كثب التطورات الجارية في فلسطين

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أكدت أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد للوصول نحو سلام دائم

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشددة على أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حل الموقف.‏

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم، وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة.

‏وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.‏