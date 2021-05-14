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"الداخلية": إيقاف 8 مواطنين ويمني لتورُّطهم بنقل وحمل سوائل بترولية وقيادة دراجات نارية بشكل متهور

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تباهوا بنشر أفعالهم المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وتم إحالتهم للنيابة

ألقت الجهات الأمنية بشرطة القصيم القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ لتورطهم بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال، وقيادة دراجات نارية بشكل متهور ومخالف لقواعد السير دون اكتراث بعواقب هذه الأفعال وخطورتها على أمن وسلامة مستخدمي الطريق والآخرين، والتباهي بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية إيقافهم، والتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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