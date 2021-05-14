ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً

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بينهم 31 طفلاً و19 سيدة.. و830 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، و830 مصاباً. بحسب وزارة الصحة في القطاع، الجمعة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم، قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، والمغازي ودير البلح وسط القطاع.

فيما قصفت المقاتلات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم أن 160 مقاتلة شاركت في قصف 150 هدفاً في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

من جانبها، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية، وأعلنت "كتائب القسام" قيامها بإطلاق 100 صاروخ على عسقلان رداً على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى.ضحايا القصف الإسرائيلي