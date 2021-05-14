أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لقاحات كورونا أنقذت حياة نحو 12 ألف شخص في إنجلترا

Print
لقاحات كورونا أنقذت حياة نحو 12 ألف شخص في إنجلترا لقاحات كورونا أنقذت حياة نحو 12 ألف شخص في إنجلترا
فقط التأثيرات المباشرة لها والأعداد كانت أعلى على الأرجح

لقاحات كورونا أنقذت حياة نحو 12 ألف شخص في إنجلترا

قال تحليل لوكالة الصحة العامة في إنجلترا: إن طرح لقاحات كوفيد-19 في إنجلترا، حالَ دون وفاة نحو 12 ألف شخص ودخول أكثر من 30 ألف آخرين المستشفيات من كبار السن.

وطعّمت بريطانيا ثلثي سكانها البالغين، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19؛ مما ساعد جهود رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بحلول الصيف.

وقالت وكالة الصحة العامة إنه حتى نهاية أبريل حال برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في إنجلترا.

ووفق "رويترز" تم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفًا المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال نفس الفترة.

ولم تشمل أرقام وكالة الصحة، اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية التي تضع حكوماتها سياستها الخاصة في مكافحة الجائحة.

وقال الوكالة أيضًا إن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات والدليل الواضح والمتزايد على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى؛ مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح.

وقالت ماري رامسي رئيسة قسم التحصين في وكالة الصحة العامة بإنجلترا: لقد أنقذ اللقاح عددًا كبيرًا جدًّا من الأرواح، ويمكننا الآن أن نرى التأثير الهائل الذي أحدثه على وقاية الأشخاص من الإصابة بأعراض خطيرة ومن ثم حماية مستشفياتنا أيضًا.

ويظهر تحليل لـ"رويترز" أن بريطانيا سجلت 127640 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في سادس أعلى عدد وفيات على مستوى العالم.إنجلترا لقاحات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا